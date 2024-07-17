Ракова рассказала об акции «Бьет — значит НЕ любит»

Акцию «Бьет — значит НЕ любит» запустили для помощи жертвам домашнего насилия в столице. Об этом в среду, 17 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

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В женских туалетных комнатах более 50 торговых центров города появились специальные стикеры с QR-кодом. Если его отсканировать — откроется сайт кризисного центра помощи женщинам и детям.

— Чтобы женщина не оставалась одна на один со своей бедой, мы запустили акцию «Бьет — значит не любит — не молчи». Планируется расширить акцию и разместить такие стикеры также в учреждениях социальной сферы, — рассказала Ракова.



Кризисный центр — это единственный государственный центр в столице, предоставляющий временное убежище и поддержку женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия, передает агентство городских новостей «Москва».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в конце июня сообщила, что считает возможным вернуться к обсуждению вопроса о назначении ответственности за домашнее насилие.

До этого, 12 июня, в правительство РФ направили пакет законопроектов, которые введут повышенную уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем. За клевету хотят ввести штраф до одного миллиона рублей либо обязательных работ до 240 часов.