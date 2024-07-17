Вирусолог оценил слова главы ВОЗ об угрозе новой пандемии

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о возможности возникновения новой пандемии.

Гебрейесус ранее заявил, что новая пандемия может разразиться в мире в любой момент. «Как напоминает нам нынешняя вспышка [птичьего гриппа] H5N1, следующая пандемия может быть не за горами», — уточнил гендиректор ВОЗ.

На сегодняшний день от птичьего гриппа все ждут наибольших гадостей, поскольку это действительно очень тяжелая и весьма летальная инфекция. Сейчас нас всех спасает только то, что она не передается от человека к человеку. Однако мутации, которые могут к этому привести, более чем возможны. Более того, это было показано экспериментально. Ранее скандинавские ученые показали возможность изменений по птичьему гриппу в сторону того, что он может начать передаваться от человека к человеку. При этом научная общественность тогда попросила данную группу ученых не публиковать полученные данные, чтобы не демонстрировать «плохишам» [злоумышленникам], в какую сторону им надо двигаться. Хотя хорошие вирусологи, конечно, и так все понимают. Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук

Неожиданное появление коронавируса в декабре 2019 года многое продемонстрировало научному сообществу, добавил эксперт.

«Он мгновенно распространился по всему миру на фоне ажиотажа вокруг зимних отпусков... Но при этом нам еще относительно повезло, поскольку тот коронавирус имел летальность всего в 2-3%. Потери тогда всеми странами были понесены колоссальные, однако они были меньше, чем могли бы быть», - подчеркнул вирусолог.



По словам Чепурнова, у коронавируса «еще остаются большие возможности» стать причиной очередной пандемии.

«Если вспомнить коронавирус 2022-2023 годов, то там летальность была более 20%. И исключать какие-то рекомбинации между коронавирусами здесь нельзя… Кроме того, полагаю, во многих лабораториях еще хранятся образцы исходного коронавируса. И поскольку иммунитет у нас утрачен, то я не уверен, что ситуация не будет развиваться по очень серьезному сценарию, если, например, этот вариант «вырвется» из какой-то «сельской» лаборатории. Хорошо, что у нас уже есть вакцина против тех версий, массовое производство которой можно быстро вернуть», - заявил специалист.



Человечество должно быть готово к возможной вспышке нового заболевания, способной перерасти в пандемию, добавил вирусолог.

«Для этого необходимо иметь хорошо отработанную платформу - нам надо получше разобраться РНК-вакцинами, поскольку они быстро создаются и поскольку они достаточно продуктивны… Кроме того, нам нужно больше специализированных лабораторий, где можно было бы работать с возбудителями I-II групп. Да, это сложно и дорого, ну «уже завтра» мы можем оказаться в очень тяжелом положении, поскольку, как мы знаем, желающих «наделать пакостей» или шантажировать возможностью их наделать, очень много», - заключил эксперт.



Ранее в ВОЗ отмечали, что в мире застопорилась вакцинация детей.