10% россиян готовы поверить в инопланетян, если их признает президент

Однако 49% точно поверят в них, если увидят собственными глазами, а 10% – если об этом скажет глава государства

Треть опрошенных россиян (33%) признались, что верят в существование разумной жизни на других планетах. Почти столько же (27%) относятся к теме с интересом. 21% категорически не верят, но каждый десятый (10%) считает, что правительство скрывает об НЛО некоторые факты. 9% утверждают, что инопланетяне уже среди нас.

Респонденты, которые интересуются внеземной жизнью, чаще всего (34%) находят информацию по теме в докладах и лекциях учёных, а 31% читают материалы онлайн-СМИ. 14% ищут правду в сюжетах на телевидении, 7% собирают рассказы знакомых, 8% доверяют свидетельствам в мессенджерах и социальных сетях, 6% – роликам на видеоплатформах.

Участники опроса поделились мнением, как они себе представляют гостей с других планет. 31% полагают, что они совсем не похожи на людей. Из них 17% думают, что по развитию технологий инопланетяне ушли далеко вперёд, а 14% – что, наоборот, их цивилизация гораздо слабее. Всего 2% думают, что пришельцы будут похожи на людей по внешнему виду. Но 67% считают, что их в принципе нельзя сравнить с людьми, ни по внешнему виду, ни по уровню развития.

Больше половины респондентов (53%) думают, что существование людей для инопланетян будет таким же шоком, как и их – для нас. 24% готовятся к худшему и считают, что у НЛО только злые намерения по отношению к землянам, 23% – что они хотят дружить.

49% опрошенных заявили, что поверят в существование инопланетян только после того, как увидят их собственными глазами. 20% — если это подтвердят исследования авторитетных учёных, а 12% достаточно видеодоказательств. Каждый десятый (10%) готов признать визит НЛО, если об этом расскажет глава государства, 6% – если официальное СМИ, 3% поверят своим друзьям.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 4 по 15 июля 2024 года, охват составил 116 626 интернет-пользователей, среди которых 59% мужчин и 41% женщин.