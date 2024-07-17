Стример из Дагестана растоптал православный крест в прямом эфире

Дагестанский треш-стример растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире на глазах у 300 зрителей, активно оскорбляя христиан. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

По данным канала, треш-стример проводил свое выступление под никнеймом «Хавьер». При этом просьбы зрителей остановиться провоцировали его на еще более грубые действия. Readovka удалось выяснить, что за ником «Хавьер» скрывался охранник 1995 года рождения родом из Дагестана, живущий в Москве.

А Telegram-канал «Многонационал» опубликовал видео с извинениями Хавиера Ярмагомедова, в котором он подчеркнул, что его спровоцировали.

«Тот стрим, который я вел, был самозащитой на провокацию с их стороны. Да, я был не прав. Я приношу свои извинения», - заявил он, не уточнив, кто именно и каким образом спровоцировал его на такие действия.



В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в своем Telegram-канале к правоохранительным органам с просьбой «немедленно начать поиски этого подлеца».

«Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», - подчеркнул он.



Действия треш-блогера «глубоко оскорбительны», заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Нет никаких сомнений, что необходима реакция правоохранителей. Раскаяние, конечно, возможно, но ему должна предшествовать соответствующая, предусмотренная законом, реакция правоохранительных органов», - подчеркнул Кипшидзе.



Он также отметил, что в РПЦ рассчитывают на «однозначную реакцию» и мусульманской общины, такую же, какая следует со стороны православной церкви в случае кощунственных действий в отношении символов ислама.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым выступила с предложением ужесточить ответственность за «трэш-стримы», во время которых показываются сцены совершения преступлений с особой жестокостью, садизмом и мучениям. Поправками в законы было предложено сделать публичную демонстрацию в СМИ или интернете совершения преступления отягчающим обстоятельством.