Гимназию при Сеченовке заподозрили в подделке аттестатов

Гимназию при первом московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова заподозрили в выдаче сомнительных «красных» аттестатов. На фоне резкого роста числа выпускников-медалистов учебное заведение подняло цены на обучение в новом учебном году почти в пять раз, пишет Life.

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По информации издания, родители некоторых учеников обвинили учебное заведение в завышении оценок в аттестатах «ради престижа». Общее количество медалистов в этом году - 103 человека, что составляет треть от всего количества выпускников и на 10% превышает показатель прошлого года.

При этом Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА утверждает, что некоторые ученики выяснили, что они отличники, только ставя свои подписи под ведомостями по итогам учебы в 10 и 11 классах.

«Изумленным школьникам настоятельно предлагали не отказываться от такого подспорья и подписать документы. К примеру, в одной из 12-ти групп, каждая из которых насчитывает около 30 человек, нашлось сразу четверо «отличников поневоле». А со слов родителей детей по всему центру таких выпускников насчитывается порядка 70 человек», - говорится в статье.



На фоне роста количества медалистов изменилась и стоимость обучения в гимназии. Если в 2022 году двухлетнее обучение в предуниверсарии стоило 400 тысяч рублей, то сейчас ценник поднялся до 1 миллион и 836 тысяч рублей.

При этом в этом году только один выпускник в России сдал Единые государственные экзамены на максимальные 400 баллов. Выпускница Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина смогла получить высшие 100 баллов за экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике, пишет «Российская газета».

Всего в России, по данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, 8691 стобалльник, 648 выпускников с 200 баллами и 42 человека, набравших 300 баллов.

Ранее депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ. Они подготовили законопроект, который Дума планирует рассмотреть в октябре 2024 года. Представители КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия» предложили вернуть сдачу экзамена по билетам. В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ можно будет отменить только в том случае, если появится «достойная альтернатива» этому экзамену.