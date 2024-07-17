Восстановлено электроснабжение на юге России

На юге России восстановили электроснабжение после сбоя на Ростовской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram-канале.

Подать напряжение всем потребителям удалось благодаря слаженным действиям энергетиков, подчеркнули в ведомстве. Специалисты Минэнерго продолжают в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры.

Напомним, что 16 июля один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился. Как заявляли в «Росатоме», причиной стали неполадки в турбогенераторе, а превышения радиационного фона не фиксировалось. Сбой привел к нехватке электроэнергии в ряде южных регионов, где вводили временные графики ограничения подачи электричества. Отключения затронули и крупные города — Краснодар и Севастополь.

Ростовская АЭС находится рядом с Волгодонском. Она обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области, а также поставляет электричество в Объединенную энергосистему Юга России. В ее состав входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.