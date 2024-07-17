Стало известно, куда перевели служить Блиновского

Блогера Алексея Блиновского, который является мужем Елены Блиновской, перевели служить под село Урожайное в Донецкой народной республики. Он возит боекомплекты на передовую, ежедневно рискуя попасть под артобстрел или удар украинского беспилотника. Об этом в среду, 17 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

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Блиновский покинул позиции под городом Красногоровка, где служил в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Такие быстрые «перемещения» обусловлены статусом «доброволец». Официально это все заняло бы больше времени, передает Telegram-канал.

Блиновский участвует в боях под Красногоровкой

До этого стало известно, что блогера объявили 28 июня в розыск. Позже выяснилось, что причиной объявления в розыск блогера стала его неявка к следователю по делу о неуплате налогов. Это следует из карточки, размещенной в базе Министерства внутренних дел РФ.

Тогда же стало известно, что Блиновский перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой. Приказ на перевод мужа Елены Блиновской из 95-го стрелкового полка пришел от 1-го армейского корпуса.