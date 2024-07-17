ФСБ обнародовала показания немецкого генерала о преступлениях на территории СССР

ФСБ рассекретила показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа о преступлениях на территории СССР.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев

Фон Эрдмансдорф признал, что для запугивания советских граждан по его приказу проводились аресты, а также заключение в лагеря и насильственная отправка на каторжные работы в Германию советских граждан.

«Я лично утвердил 120-125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», — сказал генерал вермахта.



Минобороны РФ запустило на сайте новый раздел к 80-летию освобождения Севастополя

При этом он заявил, что считает само собой разумеющимся полное уничтожение евреев на землях, занятых гитлеровцами.

В мае ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера Отто Гюнше.

Также сообщалось, что нацисты очень активно маскировали планы внезапного нападения на СССР.