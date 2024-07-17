Врач назвал популярный в России продукт спасением от инфаркта и инсульта

Стало известно о полезных свойствах лимона, сообщает РИА Новости.

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Как заявил врач-диетолог Алексей Кабанов, пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов. По его словам, регулярное употребление лимона снижает риск инсульта и инфаркта, улучшает цвет лица.

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Также этот фрукт убережёт от развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения, улучшит усвояемость железа в организме. Лимоны крайне полезные цитрусовые и рекордсмены по содержанию полезных нутриентов.

Кабанов напомнил, что цитрусовые и лимоны в особенности могут быть причиной аллергических реакций. Осторожность следует проявлять людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Лимоны при чрезмерном употреблении могут вызвать приступы язвы, колиты, гастроэнтерита. Из-за сильной кислотности они могут быть опасны для эмали зубов.

Врач призвал соблюдать умеренность при употреблении цитрусовых и лимонов в частности, поскольку переизбыток витаминов также может навредить, как и их недостаток.