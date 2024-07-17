Россиян предупредили о наказании за оскорбления в домовых чатах

За оскорбления соседей в домовых чатах жильцам может грозить штраф до трех тысяч рублей. О наказании россиян предупредил депутат, глава комитета Госдумы (ГД) по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

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Он отметил, что за оскорбление предусмотрен штраф по статье 5.61 КоАП «Оскорбление». В свою очередь, за распространение порочащих сведений может грозить до трех лет лишения свободы, а за угрозы — до двух лет. Также публикация персональных данных соседа чревато штрафом в размере от двух до шести тысяч рублей.

«Помните, что общение онлайн в общедомовом или районном чате – не повод забывать о реальной ответственности за свои слова. Важно осознавать, что даже закрытый чат считается публичным пространством, и любое сообщение может быть представлено в суде», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее стало известно, что жителя Мурманска оштрафовали за выложенную в соцсетях запись с видеорегистратора, на которой он оскорбительно высказался о женщине.