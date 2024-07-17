Российским школьникам разрешат пересдавать ЕГЭ и в следующих учебных годах

Российским школьникам разрешат пересдавать один из предметов ЕГЭ по новым правилам и в следующих учебных годах. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости.

© Виталий Тимкив / РИА Новости

По словам чиновника, апробация инициативы прошла успешно.

С предложением о возможности пересдать один предмет на ЕГЭ в год сдачи впервые выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Повторные попытки для школьников пройдут до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

В апреле Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024.

Основной период Единого государственного экзамена прошел с 24 мая по 5 июля.