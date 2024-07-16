Глава Бурятии отреагировал на отключение электроэнергии в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале заявил, что причиной остановки энергоблока, из-за чего в регионе произошло массовое отключение электроэнергии, стал свищ в котле.

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В своем сообщении он заявил, что после массового отключения электроэнергии энергетиками была дана команда подключать всех потребителей. Была реализована резервная схема электропитания.

«Еще нужно отдельно сказать, остановка энергоблока случилась по причине появления свища в котле», — добавил Цыденов.



Глава региона пояснил, что после остановки энергоблока сработали аварийные клапаны сброса давления.

16 июля сообщалось, что свыше 70 населенных пунктов остались в Бурятии без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Правительство Забайкальского края сообщило об ограничении подачи электроэнергии в связи с аварийным отключением на втором энергоблоке ГРЭС.

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Позже стало известно, что прокуратура Бурятии организовала надзорные мероприятия в связи с массовым отключением электроэнергии.