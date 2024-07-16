Новые артисты на Пикнике «Афиши»: Azizi Gibson, Brazzaville и другие

Анонсы музыкантов на юбилейном «Пикнике» не заканчиваются: на очереди еще более 20 артистов в Москве — на новой, пятой сцене.

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Один из хедлайнеров сцены — рэпер из Лос-Анджелеса Azizi Gibson, смешивающий классический олдскульный хип-хоп с трэпом, роком и даже нью-металом. Свой сет Azizi отыграет 4 августа. А 3 августа ждём Дэвида Брауна — фронтмена американской группы «Brazzaville» — его каверы на «Звезда по имени солнце» и «Зеленоглазое такси» подпевать будем в один голос, как всегда.

Хедлайнер сцены первого дня — петербургская рок-группа «Аффинаж». Также 3 августа на столичный «Пикник» спустя 16 лет вернётся обладатель роскошного тенора Пётр Налич, старые-добрые «Ундервуд», Untone Chernov, авторка одной из самых главных записей года «Уф!» Рушана, екатеринбуржцы «Сова» и стильные петербуржцы «Лензвук». Еще один сюрприз сцены — Loc-Dog – 4 августа с live-бэндом и специальной программой из своих самых громких хитов. В этот же день здесь выступят романтичный МАЛЬБЭК тоже с live-бэндом, апологеты «умного» хауса из Уфы «ЛАУД», Коста Лакоста, дарк R’n’B-проект NXN и Егор Сесарев.

Пятая сцена будет носить название Planeta.ru — крупнейшей в России краудфандинговой экосистемы и партнера фестиваля.

Сокуратором сцены выступил арт-отдел старейшего клуба Москвы — легендарный «16 Тонн».

Кроме сцены Planeta.ru, рады объявить новых музыкантов. В Москве 4 августа — коктейль из джаза, хип-хопа, нео-соула Qascad, а также летние и вайбовые Lay-Far Orchestra и Антоха МС. В Санкт-Петербурге 13 августа — jazz-fusion band Dizzy Dutch Duck и проект Романа Парыгина «Радар», 14 августа — «Лауд» и танцевальный дуэт Saint City Lovers, выступление с которыми разделят R’n’B-певица Луни Ана и саксофонист Алексей Орехов.

Фестиваль пройдет при поддержке генерального партнера — Сбера.

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно на сайте.