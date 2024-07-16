В России резко увеличилось число экстремистских преступлений мигрантов

Число экстремистских преступлений в России, совершенных иностранными гражданами, выросло на 55% за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

16 июля председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание по итогам работы территориальных следственных органов в 1-м полугодии, в ходе которого, в том числе, обсуждались результаты расследования преступлений в миграционной сфере.

«Только за 6 месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% – развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», — приводит ведомство свою статистику.

Бастрыкин в ходе совещания заявил, что все это требует пристального внимания со стороны правоохранителей, незамедлительной четкой процессуальной реакции, системных мер профилактического характера, глубокого знания актуальной региональной обстановки, а также учета особенностей местной миграционной ситуации.

Глава СК считает, что проблема преступности мигрантов в РФ связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур, а также предпринимателей, которые привлекают их на работу.

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала о разработке законопроекта, согласно которому все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции, будут причислены к категории тяжких и особо тяжких.

По ее словам, сейчас документ находится на согласовании профильных министерств и ведомств, передает РБК.

Яровая также рассказала о поправках, связанных с ответственностью лиц, которые совершают преступления, пребывая на территории России незаконно. Так, статус незаконного мигранта будет отнесен к категории отягчающих обстоятельств.

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Депутат Госдумы (ГД) Михаил Матвеев в беседе с «Царьградом» рассказал о «ловком фокусе» с мигрантами, имея в виду статистику преступлений, совершенных приезжими.

Он объяснил, что когда иностранец получает российское гражданство, то автоматически «исчезает» из ведомственной статистики МВД по мигрантам, пополняя преступления «граждан РФ». Матвеев указал, что за последние два десятка лет российское гражданство получили порядка двух миллионов приезжих из Средней Азии и Закавказья.

«Было бы интересно посмотреть, сколько преступлений совершили они. На мой взгляд, искусственное исключение из ведомственной статистики графы "национальность" преступника не позволяет в полном объеме увидеть огромные масштабы этнической преступности в России», — сказал депутат, подчеркнув необходимость восстановления ведомственного учета преступлений с учетом национальности.

Такая практика, по его словам, поможет увидеть роль определенных диаспор в криминальной статистике.

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Запрет для трудовых мигрантов привозить с собой в страну семьи поможет сократить количество преступлений в России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с NEWS.ru депутат уточнил, что иностранцы, приехавшие в РФ работать, должны заниматься именно этим.

Когда в страну приезжает мигрант, не нужно разрешать ему привозить с собой семьи. Его взяли на работу, он должен ее выполнить и потом вернуться на свою историческую родину, а не привозить своих бабушек и дедушек, детей, жен, дядь и так далее. Один из разрабатывающихся законов освещает эту тему, — пояснил парламентарий.



Как считает депутат, также следует обязать руководителей, принимающих на работу мигрантов, полностью нести за них ответственность. Так, по мнению Водолацкого, они могут создавать специальные службы внутри организации, которые будут контролировать каждого иностранного сотрудника. Кроме того, уверен парламентарий, все приезжающие в Россию мигранты должны следовать законам и знать русский язык, традиции и историю государства.

Также в некоторых регионах есть проблема с недостатком рабочих мест для наших граждан. Они стоят в очередях в центрах занятости. Поэтому необходимо разрабатывать программу, чтобы не было такого, что в одном субъекте переизбыток кадров, а в другом их нет вовсе. Нужно создать комфортные условия, чтобы люди могли переселяться в другой субъект, — заключил Водолацкий.



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С начала 2024 года из России выслали более 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного закона. Об этом Ирина Волк.

В публикации сказано, что предпринимаемые ведомством меры позволили снизить число преступлений со стороны мигрантов. По данным МВД, этот показатель за полгода уменьшился на 6,4 процента.

Так, число особо тяжких преступлений снизилось на 11 процентов: грабежей — на 30 процентов, покушений на убийство — на 18 процентов, разбоев — почти на 10 процентов, преступлений против половой неприкосновенности — на 8,5 процента.

«За пределы страны удалено почти 110 тысяч лиц, что практически в два раза больше показателей предыдущего периода», — добавила Волк.



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В трудовом законодательстве Российской Федерации для мигрантов прописали правила поведения в России. Так, иностранцев просят не свистеть на улице женщинам и мужчинам, не обсуждать прохожих на родном языке и не резать баранов. Документ подготовлен адаптационным курсом для трудовых мигрантов из Центральной Азии, пишет Ъ.

Заместитель главы ФАДН Станислав Бедкин пояснил, что разработанный курс по социально-культурной адаптации мигрантов был опробован в четырех регионах РФ, включая Московскую область. Сейчас документ уже внесен в программу государством и направлен как основной обновленный курс для всех регионов.

«На сегодняшний день большинство субъектов РФ разработали свой региональный компонент, то есть особенности своей культуры, особенности традиций каждого субъекта», – добавил господин Бедкин.



Курс рассчитан на лекцию продолжительностью в 70 минут. Мигрантов знакомят с правилами въезда и пребывания в России, разбираются в культурных понятиях общения и обращения к коренному населения, в том числе обращения, начинающиеся с «Брат» или «Сестра». Иностранцам советуют не шептаться на родном языке, находясь в обществе русских.

Также затронут вопросы религии, иностранцам не рекомендуют демонстрировать отношения к какой-либо религии, совершать религиозные обряды на улице или проводить их в общественных местах.

Кроме того, в лекции рассказывается о том, что женщины в России традиционно носят открытую одежду, что является нормой поведения. Лекционный курс наполнен специальными картинками и слайдами.