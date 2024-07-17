С выставки в Санкт-Петербурге убрали картину основателя «Митьков»

Художник Дмитрий Шагин допустил, что это было сделано по доносу. Основатель творческой группы «Митьки» сослался на журналистов, которые заметили, что в Манеже висят фотографии с Шагиным, но его картин нет.

«В музее ответили, что забрали картину на реставрацию. Я сказал, что могу это сделать сам, но директор Манежа Анна Ялова ушла от ответа», — сообщил художник РБК.



Позднее выяснилось, что с экспозиции сняли и фотоснимки с Шагиным, а его имя убрали из пресс-релиза выставки и замазали на стенде.

Выставка «Пушкинская-10» в Манеже проходит при поддержке городского комитета по культуре. Частью собрания была работа Дмитрия Шагина «Митьки 91».