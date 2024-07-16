Шоу японских барабанов закроет летний сезон спектаклем "Море синего леса"

Возвращение спектакля "Море синего леса. Японское барабанное шоу" состоится в театре им. Моссовета 26 августа 2024 года. Постановка Александры Самохиной и Андрея Бахтерова представляет собой первый музыкальный спектакль, в котором история большой любви рассказывается языком барабанов тайко и других японских музыкальных инструментов. "Море синего леса" отсылает к древнему японскому празднику - Ночь любования полной луной Цукими Мацури. Специально для него была придумана красивая легенда, которая оригинально переосмысливается в спектакле.

© Сергей Дурноглазов, Андрей Билинг

"Море синего леса" - уникальная для России постановка, где все перипетии сюжета переданы посредством ритма японских барабанов, которые используются также в качестве инновационных декораций. В спектакле также можно услышать живые партии щипкового инструмента кото, флейт сякухати и синобуэ и этническую песню, служащую сигналом к выходу демонов. Постановка завораживает даже самого искушенного зрителя своими уникальными аутентичными костюмами и разнообразием реквизита.

Действие постановки происходит у подножия горы Фудзи на месте нынешнего города Киото, где в легендарные времена обитали духи и мифологические животные. В эпицентре их борьбы и оказался доблестный воин Гецу Оомори, влюбленный в волшебную лисицу кицунэ, которая охотится за персиком бессмертия. Изначально задуманный как романтический спектакль, "Море синего леса" трансформировался в итоге в романтическую драму о любви и самопожертвовании.

Показы "Моря синего леса", проходившие ранее, всегда сопровождались аншлагом. Публика по достоинству оценила возможность полного погружения в самобытную японскую культуру, органику профессиональных актеров и музыку, сочиненную знаменитым японским барабанщиком Такуя Танигути. Эмоциональное представление всецело овладевает вниманием зрителей, побуждая их бурно аплодировать не только в финале спектакля, но и на всем его протяжении после многочисленных наиболее насыщенных мизансцен.