Профессор назвала риски купания в Крыму

В Крыму наблюдается «нашествие» медуз корнеротов, отметила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева. Об этом пишет RT.

Ранее в интернете появились фото и видео из Крыма. На кадрах, сделанных в районе мыса Тарханкут, заметно больше количество медуз.

«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже», — отметила биолог.



По ее данным, прикосновение к медузе вызывает чрезвычайно болезненные и обширные ожоги.

Корнерот — самая крупная медуза Черного моря, ее диаметр может превышать полметра, вес может достигать нескольких килограммов, а длина (вместе с щупальцами) — двух метров. Цвет варьируется от синего до прозрачно-белого.