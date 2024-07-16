РПЦ призвала запретить магию

В России на законодательном уровне должны быть запрещены оккультные и магические услуги. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, пишет ТАСС.

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Лукьянов выступил с таким предложением на конференции в Общественной палате РФ, обратив также внимание на магистерскую программу по эзотерике Российского государственного гуманитарного университета.

По словам иерея, в рамках этой программы «преподаватели и учащиеся погружаются в мир оккультных знаний», что представляет угрозу для их духовно-нравственной и психологической безопасности.

«В рамках оказания психологической и психолого-педагогической помощи должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера», - подчеркнул представитель РПЦ.



Глава патриаршей комиссии также заметил, что хотел бы, чтобы Министерство науки и образования занялось «фильтрацией образовательной среды от примесей оккультизма, демонизма и другой деструктивной деятельности».

Ранее в Московской области был задержан педофил, выдававший себя за черного мага. По данным СМИ, он не просто растлевал детей, увлекающихся черной магией, но и устраивал целые представления с горячим воском и выжиганием пентаграмм на телах своих жертв.