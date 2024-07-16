Выставка картин путешественника Федора Конюхова проходит в Москве

В начале июля появилась новость о новом рекорде Федора Конюхова. Вместе с пилотом Игорем Потапкиным он совершил первый в мире полет на Северный полюс на двухместном мотопараплане. Стартовав со льдины в Северном Ледовитом океане, путешественники преодолели 440,51 км за 10 часов и 13 минут. Достигнув Северного полюса, они приземлились и сутки дрейфовали в ожидании ледокола, который привез им снаряжение. Разбив полярную станцию на льдине, Конюхов отправился в одиночный дрейф, в ходе которого проведет научные исследования. Для знаменитого Конюхова это не первый дрейф и не первое покорение Арктики: он уже трижды ходил к полюсу на лыжах. А еще 17 раз пересек Атлантику, совершил пять кругосветок и пять раз прошел через мыс Горн. О многих экспедициях путешественника можно узнать на выставке "Федор Конюхов. На всех полюсах", которая проходит в Подземном музее парка "Зарядье" до 4 августа. Там представлены личные вещи автора, видеоархивы, аудиодневники и, самое главное, — картины, написанные Федором Филипповичем после путешествий. Уникальность экспозиции заключается в том, что все изображенное на картинах случалось с художником на самом деле, было им увидено вживую, пережито эмоционально или переосмыслено метафорически. Картина "Красный человек" имеет и другое название — "Мне 300 лет". Примерно столько понадобилось бы любому другому человеку, чтобы повторить все совершенные Конюховым экспедиции. Изможденный лыжник, идущий на Северный полюс, — образ хоть и собирательный, но Федору Филипповичу хорошо знакомый. Еще в 1989-м он впервые привез в Арктику Знамя Мира, которое является символом договора о защите художественных и научных учреждений и исторических памятников. Еще несколько работ на выставке изображают самого Конюхова. Это автопортрет под названием "Капитан", на котором художник в своей знаменитой фуражке держится за штурвал. Путешественнику приходилось управлять и яхтами, и катамаранами, и лодками. Проходил он и через 12-балльные штормы. Руки капитана на картине преувеличенно большие — этим художник подчеркивает не только физическую силу, но и силу духа. Нетрудно узнать художника и на картине под названием "Дон Кихот". От литературного героя здесь — доспехи, копье и дух авантюризма. От Конюхова — самоирония и любование красотой мира. Герой картины пролетает над горами, сидя верхом на косатке. Из дневников известно, что Федор Филиппович брал с собой произведение Сервантеса в первое кругосветное путешествие на яхте "Караана" и вдохновлялся биографией автора. Свои семимесячные плавания он считал несравнимыми с испытаниями, доставшимися знаменитому испанскому писателю и драматургу. Подобно книге "Дон Кихот", есть в картинах Конюхова не только приключения, но и романтическая линия. Картина "Книга любви" посвящена супруге путешественника Ирине Анатольевне. На страницах раскрытой книги видны путевые заметки, схемы, пейзажи и птицы, но центральная фигура — женщина, стоящая у раскрытого окна и ожидающая возвращения мужа из дальних путешествий. В своих экспедициях Конюхов не расстается с диктофоном и карандашом. Мысли и впечатления он сохраняет в записных книжках и аудиодневниках, а то, что видит глазами, моментально зарисовывает. Оказавшись возле священной горы Кайлас, на которую запрещено подниматься любым туристическим группам, Федор Филиппович отправился обходить гору семь раз, как требует тибетский ритуал очищения кармы. И сразу же на первом круге увидел гору такой, какой изобразил на картине "Кайлас". Встречает путешественник и животных, и птиц. Одна из чаек стала символом надежды в долгом пути. "Поглядев на небо, я продолжил грести веслами" — подписано на холсте "Красная чайка". Такая история случилась с Конюховым во время первого в мире одиночного пересечения Атлантического океана на весельной лодке. После продолжительного плавания силы стали иссякать, но появившаяся в закатных лучах птица стала знаком того, что земля близко. Выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах" открыта до 4 августа.

© Пресс-служба парка «Зарядье»