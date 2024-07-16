Москалькова призвала мировое сообщество осудить терроризм со стороны Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении граждан.

"Новая атака и очередное преступление против человечности: город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя <…>. Вновь призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и принять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.



Она также упомянула, что в понедельник были совершены нападения беспилотников ВСУ на два населенных пункта в Белгородской области.