Москалькова призвала мировое сообщество осудить терроризм со стороны Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении граждан.
"Новая атака и очередное преступление против человечности: город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя <…>. Вновь призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и принять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она также упомянула, что в понедельник были совершены нападения беспилотников ВСУ на два населенных пункта в Белгородской области.
"Пострадали трое мирных жителей, которые доставлены в больницу с тяжелыми травмами: двое с множественными осколочными ранениями, один - с баротравмой", - отметила Москалькова, добавив, что находится на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области по вопросам оказания помощи пострадавшим и их семьям.