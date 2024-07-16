Валерия Гай Германика призналась, что мать купила ей школьные аттестаты

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала о том, как мать купила для нее аттестаты за 9 и 11 классы ради поступления дочери в институт. Звезда в интервью Елене Ханге для проекта «Просто такая генетика» призналась, что не любила школу.

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Оказалось, что сначала Валерия училась в частном лицее с философским уклоном. Мама не хотела отдавать ее в государственное учреждение, но и тут ничего не получалось. Девочка сама захотела перейти в обычную школу, но и там возникли проблемы.

«Я не могла догнать учеников обычной школы даже с репетиторами. Начала пропускать уроки. Мама потом об этом узнала — в милиции сказали, что я не хожу в школу. Мама написала заявление о том, что я буду учиться дома и сдавать экзамены экстерном. А я ничего не смогла сдать», – поделилась звезда.



Режиссер призналась, что тогда родительница купила ей аттестаты за 9 и 11 классы, чтобы она могла поступить в институт. По признанию Гай Германики, близкие были убеждены, что точные науки – не для их ребенка, а ей лучше идти в творчество.

40-летняя звезда отметила, что ни о чем не жалеет, так как в том возрасте не могла принимать осознанные решения.

«Не была в твердом уме. Я же была ребенком!» — заключила женщина.



Несмотря на трудности, Валерии удалось построить успешную карьеру и стать мамой. У нее есть трое детей.

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