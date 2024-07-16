HR-эксперт дал совет, как ответить на вопрос об увольнении с прошлой работы

Во время собеседования при трудоустройстве на новое место при вопросе об увольнении с предыдущей работы не стоит плохо отзываться о бывших коллегах, посоветовал член экспертного совета Госдумы, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что врать или раскрывать всю правду не следует.

При вопросе о ваших причинах увольнения с прошлого места работы на собеседовании врать не надо, но и говорить абсолютную правду тоже не стоит. То есть отвечать на данный вопрос на собеседовании можно честно, но делать это нужно осторожно, не поливая грязью прошлого руководителя или бывших коллег, — пояснил Мурадян.



По словам эксперта, соискателю можно сказать о том, что не удалось сойтись характерами с экс-коллегами или рассказать о ситуациях, из-за которых было принято решение уйти. При этом, как предупредил Мурадян, не следует придавать рассказу эмоциональный окрас или вдаваться в подробности.

Он посоветовал привести небольшой пример, как именно потенциальный работник привык решать конфликты и как это делал бывший начальник. По словам Мурадяна, важно показать, что попытки решить проблему были не единожды. Эксперт отметил, что не надо говорить, если заявление об увольнении заставили написать.

Сообщите о том, что вы неоднократно пытались решить вопрос и найти компромисс. Далее советую сказать о том, что вы поняли, что все-таки вам было сложно принимать неприемлемое для вас поведение и вы приняли решение уйти из компании, — заключил эксперт.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, что доказать опыт работы в случае утери трудовой книжки бывает сложно, поэтому для этого существуют специальные справки. По его словам, речь идет о справках форм СТД-Р и СТД-СФР, которые должен выдавать работодатель.