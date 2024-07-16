Патриарх Кирилл поставил точку в вопросе канонизации Ивана Грозного

Царь Иван IV Грозный повинен в смерти святителя Филиппа, митрополита Московского (1507-1569), ни о какой канонизации государя речи быть не может. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Успенском соборе Кремля в день памяти святителя, попросив считать тему с канонизацией Грозного закрытой.

"Ни в чем не повинный святитель, радевший о благе Руси, о благе святого православия, прекрасно проповедовавший Слово Божие, пал от руки безумного царя. И в стороне остается вопрос о причинах этого безумия. То ли болезнь, то ли обуяние злой силой - Бог его знает, что взбудоражило царя, но он совершил страшное преступление. И поэтому, когда сейчас некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют у патриарха канонизации Иоанна Грозного, всем отвечаю, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может", - сказал патриарх.



По его словам, Иван Грозный, утверждавший свою единоличную власть, заподозрил, что владыка-митрополит, который был представителем боярского рода и имел большое влияние на боярское сословие, станет зачинщиком смуты и, "может быть, даже покусится и на саму царскую власть". Как отметил патриарх, это были страхи, которые не имели под собой никаких оснований. Он также обратил внимание на свидетельства некоторых "светил медицины", исследовавших жизнь царя, о том, что он был человеком "душевно не вполне здоровым", однако, добавил патриарх, "что бы ни было причиной этого безумства, результатом стало страшное преступление".