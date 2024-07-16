Правозащитница прокомментировала заявление имама о правилах «побивания» жены

Ранее в Казани имам Тимур Камаев дал советы по правилам «побивания» жены с использованием палочки для читки зубов — мисвака. По мнению члена Совета по правам человека при президенте РФ, такие заявления некоторые могут трактовать как «сигнал к тому, что дозволено». Лидерам общественного мнения следует это «учитывать», отметила Меркачёва в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Делать заявления, которые вне семьи, вне контекста конкретного, а в целом, которые звучат, как наставления для всех. Вот эти заявления от лидеров общественного мнения, они говорят, что вот так правильно, вот так надо делать. А теперь представьте, какое количество людей, у которых есть агрессия, воспримут это как сигнал к тому, что дозволено. Он сказал про палочки для зубов, а кто-то скажет: «Если можно палочки, почему нельзя сделать это топором или лопатой»? И потом, когда их задержат, они на суде могут приводить эту самую цитату. Мне интересно, каким образом потом будут реагировать все те лидеры общественного мнения, которые не учли подобных факторов, не учли, что кто-то трактует это по-другому. А самое главное, что делать потом с теми «несчастными» трагедиями, жертвами «несчастных» случаев, которые могут произойти».



Мужчину, применившего насилие по отношению к жене, можно привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, добавила Меркачёва.

«Это недопустимо. Любое насилие в абсолютно любой форме, неважно, это битьё палкой обычной или палочкой для зубов, всё равно является насилием. Нужно называть вещи своими именами, не бояться этого. Нужно всегда помнить о понятиях Конституции и о законах РФ, которые подчёркивают, что человек — главная ценность. Кроме того, в нашем Уголовном кодексе есть статьи, в частности, статья об истязании. Кроме того, есть побои и много других. Это не только в Уголовном кодексе — можно привлечь к административной ответственности, за что будет более мягкое наказание, которое выражается либо в аресте административном, либо в штрафе».



Видео выступления Тимура Камаева опубликовало издание «Татар-информ». По словам священнослужителя, цель «побивания» — не причинение женщине физической боли, а указание на её неправильное поведение. Имам уточнил, что для этого следует использовать мисвак — палочку для очистки зубов. Отмечается, что если мужчина замахнулся на жену, то он не должен задействовать плечевой сустав.

В Казани имам объяснил, в каких случаях стоит «побивать» жену

На вопрос о допустимости бить супругу за неуважение к родственникам, потребление алкоголя или измену имам ответил, что «надо задуматься, стоит ли жить с такой женой».