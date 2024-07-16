Самый важный праздник пионерского лета: как отмечали День Нептуна в СССР

По статистике, ежегодно в пионерских лагерях отдыхали около 10 миллионов советских детей в возрасте от 7-15 лет. Помимо обычных, рутинных будней от подъема до отбоя, для юных отдыхающих устраивали множество разных игр и праздников. Так, одним из символов детского отдыха в СССР стал День Нептуна. По сложившийся традиции это веселое мероприятие проходило в день середины лета, то есть 16 июля. В некоторых пионерлагерях празднование устраивали каждый месяц, чтобы другим сменам не было обидно.

День Нептуна начали отмечать еще в Древнем Риме. Затем эстафету приняли моряки, которые пытались всячески задобрить беспокойного морского бога. В детских лагерях этот праздник стали отмечать в шуточной форме, но с присущим детям размахом. На один день советские пионеры преображались в мистических персонажей (чертей, русалок и воинов Нептуна) и начинали обливать водой окружающих к обоюдному удовольствию. Пионервожатые также заранее заготавливали различные конкурсы и представления.

Вспоминаем, как отмечали День Нептуна в СССР — в галерее "Рамблера".