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Самый важный праздник пионерского лета: как отмечали День Нептуна в СССР

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Морской праздник во Всероссийском пионерском лагере «Орленок», 1967 год
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Морской праздник во Всероссийском пионерском лагере «Орленок», 1967 год 
© ТАСС
День Нептуна в молодежном лагере "Спутник", 1975 год
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День Нептуна в молодежном лагере "Спутник", 1975 год 
© РИА Новости
Праздник День Нептуна в пионерском лагере "Орленок", 1979 год
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Праздник День Нептуна в пионерском лагере "Орленок", 1979 год 
© РИА Новости
На празднике Нептуна в пионерском лагере "Звонкие горны", 1982 год
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На празднике Нептуна в пионерском лагере "Звонкие горны", 1982 год 
© РИА Новости

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"Русалки" из пионерского лагеря "Мечта" - участницы праздника "День Нептуна". Белорусская ССР, 1986 год
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"Русалки" из пионерского лагеря "Мечта" - участницы праздника "День Нептуна". Белорусская ССР, 1986 год 
© РИА Новости
На праздновании Дня Нептуна в пионерском лагере Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР "Зорька", 1990 год
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На праздновании Дня Нептуна в пионерском лагере Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР "Зорька", 1990 год 
© РИА Новости
На празднике Нептуна в пионерском лагере "Костер", 1990 год
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На празднике Нептуна в пионерском лагере "Костер", 1990 год 
© ТАСС
Пионерский лагерь "Зорька" Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР в Подмосковье, 1990 год
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Пионерский лагерь "Зорька" Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР в Подмосковье, 1990 год 
© РИА Новости

По статистике, ежегодно в пионерских лагерях отдыхали около 10 миллионов советских детей в возрасте от 7-15 лет. Помимо обычных, рутинных будней от подъема до отбоя, для юных отдыхающих устраивали множество разных игр и праздников. Так, одним из символов детского отдыха в СССР стал День Нептуна. По сложившийся традиции это веселое мероприятие проходило в день середины лета, то есть 16 июля. В некоторых пионерлагерях празднование устраивали каждый месяц, чтобы другим сменам не было обидно.

День Нептуна начали отмечать еще в Древнем Риме. Затем эстафету приняли моряки, которые пытались всячески задобрить беспокойного морского бога. В детских лагерях этот праздник стали отмечать в шуточной форме, но с присущим детям размахом. На один день советские пионеры преображались в мистических персонажей (чертей, русалок и воинов Нептуна) и начинали обливать водой окружающих к обоюдному удовольствию. Пионервожатые также заранее заготавливали различные конкурсы и представления.

Вспоминаем, как отмечали День Нептуна в СССР — в галерее "Рамблера".