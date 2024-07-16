Российский мэр перестал ходить в «Бургер Кинг» из-за шуток о лишнем весе

Мэр Ульяновска Александр Болдакин перестал ходить в кафе фастфуда «Бургер Кинг» после шуток о лишнем весе. Представители ресторана позвали его обратно, разместив огромный баннер в центре российского города, передает «Подъем».

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В мае чиновник в разговоре с изданием «73 Онлайн» поделился, что перестал бывать в сети быстрого питания, поскольку горожане сфотографировали его там с дочерьми и начали писать в соцсетях оскорбительные комментарии.

«Где бы я ни появился, все не нравится. Вот, говорили, пузо наедает... Ну да, я полненький!» — сетовал Болдакин.



После такого откровения ресторанная сеть разместила в Ульяновске баннер с текстом «Мэр, мы соскучились! Прошел месяц — приходите за воппером для себя и детей». В «Бургер Кинге» отметили, что градоначальник пока не заходил.

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Начальник отдела по связям со СМИ мэрии Ульяновска Евгений Носов заявил «Подъему», что Болдакин баннер видел и отнесся к нему спокойно.

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