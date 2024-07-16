Глава ВЦИОМа заявил об отсутствии социальной апатии в РФ из-за СВО

Граждане продолжают покупать недвижимость и автомобили.

Негативно настроенные россияне покинули страну. При этом «прежний мир рухнул», отметил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Стране сейчас не до апатии. Апатия уехала из страны, апатия эмигрировала. В стране бум. Народ квартиры покупает, машины, дачи, строится, кредиты берёт. Что Центробанк с ним ни пытается сделать, как ставку задрать ни пытается, всё равно кредиты берёт. Мир прежний рухнул. Он как-то ещё пытается цепляться, держаться, кто-то ещё ностальгирует, что, может быть, когда-нибудь вот СВО закончится и всё вернётся на круги своя. СВО точно закончится, а вот на круги своя всё не вернётся. Всё будет не так, как прежде. А как? Это зависит от множества факторов. Один из этих факторов — это наши собственные желания, мечты, фантазии, образы будущего, которые мы должны сформулировать и отстаивать, в том числе и в дискуссиях с другими странами».



Ранее во ВЦИОМе сообщили, что 52% россиян гордятся своей страной. Испытывают надежду по отношению к России 39% участников исследования. По словам Валерия Фёдорова, 22% тревожатся за Россию, чувствуя при этом одновременно гордость, любовь, веру и надежду. Разочарование испытывают 6% опрошенных, 3% стыдятся России, 1% чувствуют раздражение.