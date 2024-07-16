Актриса Наталья Гвоздикова осудила политическую деятельность Лии Ахеджаковой. Об этом стало известно в эфире шоу RTVI «Легенда».

Актриса осудила поведение Ахеджаковой. По ее мнению, представителям творческих профессий не нужно лезть в политику. Гвоздикова считает, что у каждого человека есть свое предназначение.

«Вот Ахеджакова пошла в политику. А зачем? Зачем ты туда пошла? Это разве твое предназначение? Да, у тебя, может быть, есть твоя позиция, но вот так вставать в контры какие-то», — сообщила Наталья.



Гвоздикова согласилась с мнением Валентины Талызиной, которая тоже осудила Ахеджакову. Актриса не отрицает, что Талызина сказала обидные вещи в адрес коллеги. При этом она назвала их правдивыми.