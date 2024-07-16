Российский политолог Сергей Марков назвал фейком уроженку Рязани, которая была одним из охранников и спасла экс-президента США Дональда Трампа во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Свой комментарий по ситуации эксперт опубликовал в Telegram-канале.

Марков отметил, что в России подозревали о недостоверности информации о женщине, прикрывавшей Трампа.

«И фейк неприятный, если честно. Какое-то желание быть в лучшем мире. Есть в этом что-то от преклонения перед Америкой», — написал политолог.



До этого сообщалось, что телохранительница, закрывшая экс-президента США при покушении, якобы родилась в Рязанской области, была ученицей рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой. Вместе с семьей в 2000 году она переехала в США.

Мелания Трамп обратилась к американцам

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля. Стрелка ликвидировали в 140 метрах от трибуны, где выступал бывший американский президент. Позже дома и в машине у преступника нашли взрывные устройства.