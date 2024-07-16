В России захотели полностью запретить электросамокаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о необходимости полного запрета электросамокатов для езды по улицам.

© РИА Новости

«В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатчиков. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?» - поинтересовался Володин.



В опросе три варианта ответа – да, нет и все равно. По данным на 9.50 мск 16 июля, вариант «да» набрал 72% голосов, а вариант «нет» - 24%. И лишь 4% участников голосования отметили, что им все равно.

В прошлом году количество ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности в России выросло в три раза и составило более 2,6 тыс. случаев. В результате ДТП погиб 31 человек, травмы получили 2,72 тыс. человек, в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет. В МВД обратили внимание на то, что в основном участниками аварий становилась молодежь: 42% пострадавших - это люди в возрасте до 20 лет.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал установить высокие штрафы для водителей электросамокатов, чтобы уменьшить количество ДТП с их участием.