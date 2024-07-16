Семьям погибших в СВО военных подарят аппараты для продажи кофе

Родственники российских военнослужащих, погибших или получивших ранение в ходе специальной операции на Украине, могут безвозмездно получить аппараты для продажи кофе и стартовый набор сырья, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта «Добрый кофе». По их словам, такие граждане нередко сталкиваются с финансовыми трудностями.

Теряя основного кормильца, они сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями, решить которые предлагается путем предоставления семьям инструментов для ведения собственного бизнеса и получения стабильного дохода, — говорится в сообщении.



По словам организаторов проекта, всех его участников обучат основам предпринимательской деятельности. Кроме того, им окажут помощь в регистрации юридического лица. Первый аппарат для продажи кофе в рамках проекта появится в Туле уже 18 июля.

На этом этапе будет проверена эффективность проекта, что позволит внести необходимые корректировки перед его масштабированием на другие регионы России, — добавили организаторы.



Ранее президент России Владимир Путин поручил наладить систему отпусков для военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине. Глава государства признал, что в этом вопросе еще не все организовано должным образом.