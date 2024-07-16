В РФ захотели расширить основания для включения в список террористов

В Государственную думу внесли законопроект, предполагающий расширение оснований для включения в реестр лиц и организаций, которые могут быть причастны к терроризму или экстремизму, следует из документа в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента. В этот список предлагают вносить за преступления, связанные с политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавистью или враждой, а также нацеленные на нарушение территориальной целостности страны.

Изменения в случае принятия законопроекта внесут в статью 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также поправки могут внести в законы, регулирующие финансовую сферу, например «О банках и банковской деятельности». В пояснительной записке сказано, что надзорные органы по запросу смогут получить в кредитных организациях информацию о финансовых операциях граждан или компаний.

Террористом можно будет стать и за убийство, и за распространение фейков, и за хулиганство, и за «иные преступления». Если они совершены по мотивам ненависти, это даст повод включить человека в перечень Росфинмониторинга.

В России с 1 июля вступили в силу поправки к закону, который вводит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за нарушение норм антитеррористической защиты объектов. Уголовный кодекс РФ дополнили статьей «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)». Уголовная ответственность будет наступать в том случае, если виновный два и более раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за данные правонарушения.