Внук Юрия Гагарина решил стать депутатом в Хабаровском крае

Внук Юрия Гагарина Юрий Кондратчик решил строить политическую карьеру в Хабаровском крае. Партия «Новые люди» выдвинула нынешнего генерального директора международного аэропорта Хабаровска в качестве своего кандидата в законодательную думу региона.

«Список в Законодательную думу Хабаровского края возглавит Роза Чемерис, депутат Госдумы восьмого созыва, следом за ней идет Юрий Кондратчик, генеральный директор международного аэропорта Хабаровск, а третьим в списке стал Сергей Зырьянов, генеральный директор ООО «Горная Сталь», – сообщает официальный телеграм-канал политической партии в Хабаровском крае.



Пресс-служба регионального отделения партии «Новые люди» подтвердила, что Кондратчик активно участвует в избирательной кампании и готов внести свой вклад в развитие Хабаровского края.

Отмечается, что это будет не первая политическая гонка внука Юрия Гагарина. В 2017 году Юрий Кондратчик выдвигался в Совет депутатов муниципального округа Хамовники в Москве как член «Партии роста».

Юрий Кондратчик является сыном младшей дочери Юрия Гагарина Галины Кондратчик, Он родился в Москве, и сейчас ему 35 лет. С 2018 года является генеральным директором международного аэропорта Хабаровск, руководителем ОАО «Международный авиатерминал Хабаровск» и ООО «Дальневосточная концессионная компания». Несмотря на свою значимую должность, кандидат в депутаты Законодательной думы Хабаровского края предпочитает избегать публичной жизни.