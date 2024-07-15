Жители Анадыря начали обучение в «Школе 21»

На базе московского кампуса «Школы 21» начался первый отборочный «бассейн» для участников «Школы 21» из Анадыря. Старт обучению дали сегодня, 15 июля, президент, председатель правления Сбера Герман Греф и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

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«Школа 21» — это школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. В настоящее время в девяти кампусах «Школы 21» в России учится более 5800 человек.

За 26 дней «бассейна» участники из Чукотского автономного округа приобретут цифровые навыки и погрузятся в основы программирования. Познакомятся с методикой обучения «равный равному», выполнят индивидуальные и коллективные проекты, напишут код игры, изучат основы языка программирования С и многое другое.

Те, кто успешно пройдут «бассейн», будут выполнять задания и работать в командах как офлайн, так и онлайн вместе с ребятами из других городов страны. Данный формат обучения был специально разработан для труднодоступных и малонаселенных регионов, чтобы их жители могли эффективно развиваться в области информационных технологий, получать новые знания, цифровые навыки и востребованную профессию.

«Школа 21» в Анадыре реализуется Сбером в партнерстве с правительством Чукотского автономного округа по поручению Президента Российской Федерации. Планируется, что образовательное пространство школы начнет работу этой осенью. Оно будет находиться в здании Чукотского многопрофильного колледжа и будет работать круглосуточно для удобства участников.