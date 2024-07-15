В РФ предложили проводить олимпиаду по ОБЖ и защите Родины

Минпросвещения России предложило с нового учебного года проводить всероссийскую олимпиаду для школьников по основам безопасности и защиты Родины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Его текст предлагает заменить «экологию» и «технологию» на «труд (технологию)», а «основы безопасности жизнедеятельности» на «основы безопасности и защиты Родины». Другие подробности не приводятся.

В случае подписания документа министром просвещения России Сергеем Кравцовым олимпиаду по данному предмету начнут проводить со следующего учебного года.

Ранее власти РФ переименовали должность педагога ОБЖ на преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.