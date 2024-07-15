Россиянам пообещали «четвертый месяц лета»

Жара, которая сейчас накрыла центр и юг России, а также Северный Кавказ и Дальний Восток, уходить пока никуда не собирается.

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Согласно прогнозам синоптиков, жуткий зной продолжит испытывать жителей этих российских регионов как минимум до конца июля.

Более того, по предварительным данным метеорологов, высокий температурный фон ожидается на большей части страны не только в августе, о чём мы раньше уже писали, но и в сентябре, который фактически станет четвёртым месяцем лета.

Согласно долгосрочным прогнозам метеорологов, на старте календарной осени 2024 россиян ждёт аномальная жара, которую лишь изредка будут освежать мощные ливни в сопровождении громовых раскатов и сильных порывов ветра.

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Так, Москву, Подмосковье, Владимир, Ярославль, Тверь, Смоленск, Тулу, Рязань, Калугу и Иваново в сентябре 2024 ожидают показатели температуры, которые больше соответствуют значениям июля-августа.

В частности, синоптики предупреждают, что даже в тени здесь в лучшем случае будет плюс 27-29 при минимуме осадков в первые 7-10 дней месяца.

Ещё горячее на старте осени 2024 может быть в Белгороде, Воронеже, Курске, Тамбове, Брянске и Липецке – синоптики обещают местным жителям палящий зной с плюс 30-32 на градусниках, а местами и до плюс 35. Причём возможны обильные осадки, шквалистый ветер и даже ураганы.

Изматывающую жару прогнозируют метеорологи также северо-западу России и регионам Поволжья. Но, если в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях спасать от аномальных плюс 27-29 будут дожди и освежающий ветер северного направления, то жителям, проживающим на берегу Волги, пощады от природы ждать не приходится.

Так, по прогнозу синоптиков, как минимум до середины сентября в Астрахани, Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Чебоксарах и Нижнем Новгороде ожидается плюс 30-31 и почти полное отсутствие осадков.

Мало дождей и много солнца ждёт в сентябре 2024 также Петропавловск-Камчатский, Магадан, Иркутск, Новосибирск, Кемерово, Омск, Томск, Челябинск, Магнитогорск, Екатеринбург, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.

В каждом из этих населённых пунктов на погодных термометрах в сентябре будет минимум на 3-4 градуса выше климатической нормы и на 50-70% меньше осадков.

Четвёртый месяц лета. Синоптики предупредили россиян о рекордной жаре и опасных природных явлениях в начале календарной осени. Прогноз погоды на сентябрь 2024

Очень жарко для сентября, согласно предварительным прогнозам синоптиков, будет на южных морских курортах России.

Так, в Крыму в период с 1 по 10 сентября ожидается плюс 28-32 и минимум осадков. Самую сложную климатическая обстановку специалисты обещают Форосу, Джанкое, Евпатории и Ялте. Здесь при средней дневной норме в плюс 25 воздух местами может прогреваться до плюс 31-32.

Чуть прохладнее, но всё равно рекордно жарко будет также в Керчи и других населённых пунктах полуострова, расположенных на побережье Азовского моря. По прогнозу метеорологов в этой части Крыма столбики термометров облюбуют себе место на отметках плюс 28-29.

Четвёртым месяцем лета окажется сентябрь и для жителей Краснодарского края. Почти весь сентябрь 2024 в Геленджике, Адлере, Сочи, Анапе и Новороссийске температура воздуха будет держаться в районе плюс 27-30.

Не обойдётся здесь и без опасных природных явлений. Речь идёт о шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду. Согласно предварительным данным, стихия обрушится на регионы Кубани и частично Крыма примерно в 20-х числах сентября.

Также при усилении ветры вероятны мощные ливни, град, грозы и молнии. На море возможен шторм, а местами и смерч.

Более комфортную погодную обстановку на старте календарной осени 2024 обещают метеорологи жителям новых регионов России.

Так, по прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) ожидается плюс 26-28. Но и здесь осадков в виде сильных ливней и града избежать вряд ли получится.