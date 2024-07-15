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В Рособрнадзоре предложили реформу школьных экзаменов

При поступлении в колледжи и техникумы нужно учитывать не средний балл аттестата, а результаты ОГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В Рособрнадзоре предложили реформу школьных экзаменов
© РИА Новости
«Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — сказал он в интервью РБК.

По его словам, сейчас нет необходимости в ОГЭ. Поэтому следует сформировать понимание, зачем проводится данный экзамен. Также Музаев указал, что оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания учеников.

Общество
Анзор Музаев
Рособрнадзор
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