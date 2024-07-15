Житель Новосибирска получит компенсацию морального вреда за ожидание трамвая

В Новосибирске Ленинский районный суд взыскал с МКП «ГЭТ» компенсацию морального вреда в пользу пассажира, который испытывал негативные эмоции, ожидая трамвай, пишет «МК в Новосибирске». Уточняется, что мужчине заплатят три тысячи рублей.

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По данным издания, истец не смог воспользоваться услугами МКП «ГЭТ», так как не ходили трамваи. По словам мужчины, из-за того, что он долго ждал транспорт в холодную погоду, он испытал негативные эмоции. Местный житель не смог доехать вовремя до нужной остановки, поэтому обратился с жалобой на городское предприятие.

В МКП «ГЭТ» отметили, что трамвай простаивал из-за того, что был поврежден контактный провод. В предприятии возразили против удовлетворения иска. Однако суд все равно взыскал компенсацию.

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