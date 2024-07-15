Появились подробности о девушке из Рязани, спасшей Трампа от покушения

Раскрыты подробности биографии девушки из Рязани, спасшей Трампа от покушения
Девушка, закрывшая собой Трампа во время покушения — уроженка Рязани Ирина С. мастер спорта по рукопашному бою и карате.
Уточняется, что наставницей телохранительницы была рязанский тренер, мастер спорта Ольга Новикова. В 2000 Ирина С. вместе с семьей переехала в Соединенные Штаты. Позже она получила высшее образование, а затем прошла обучение в школе частных телохранителей.
Покушение на убийство Трампа произошло 14 июля. На предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания мужчина открыл стрельбу по экс-президенту, ранив его в ухо. Многие пользователи социальных сетей открыто признаются, что сожалеют о промахе стрелка. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Иван Мезюхо.
Подозреваемый в покушении на политика состоял в стрелковом клубе. Также правоохранители считают, что оружие стрелка было приобретено его отцом около шести месяцев назад.
Король Великобритании Карл III написал письмо экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, на которого было совершено покушение во время митинга в американском штате Пенсильвания.