Российский вуз объяснил демонстрацию порно во время видеообращения Мурашко

Трансляция видео с пикантными кадрами во время обращения министра здравоохранения Михаила Мурашко не была хакерской атакой. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили представители Ставропольского государственного медуниверситета, где произошел курьезный случай.

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— По вышеуказанной ситуации был проведен разбор, установлено, что причиной произошедшего не явилась хакерская атака на информационные сети драмтеатра, — пояснил для Telegram-канала «Подъем» проректор СтГМУ по информатизации и стратегическому развитию Левон Мовсесян.



Инцидент произошел 8 июля на вручении дипломов выпускникам лечебного факультета. Торжественная церемония проходила в местном драматическом театре. Во время видеообращения Михаила Мурашко на экране появилось видео эротического характера. Оно продлилось несколько секунд, после чего картинку сменили на флаг и герб России.

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Хакерское вмешательство было опровергнуто вузом, однако его представители не раскрыли, кто был виновен в демонстрации контента для взрослых, сообщает Telegram-канал «Подъем».

2 июля студентка Тамбовского медколледжа Дарья Петрунина, которая училась по специальности «Лабораторная диагностика», раскритиковала учебное заведение в публичной речи на выпускном. Она заявила, что сталкивалась с непрофессионализмом педагогов, которые «периодически забывали о существовании ее группы», а также студентка «полностью разочаровалась в профессии».