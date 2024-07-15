Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов не был ей отчимом

Актриса Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов был ей не отчимом, а родным отцом. Как пояснила бывшая жена шоумена Николая Фоменко, просто ее родители не состояли в браке.

«В прямом смысле, в биологическом. Для меня это не проблема, я с детства знала, что это мой отец. Приписывают еще Досталя и Баталова. Но, если выбирать, на кого больше похожа, то, все-таки на Миронова», - сказала Мария в программе «Ханга ПРО».



Звезда драмы «Обоюдное согласие» призналась, что в детстве ей сказали поклонницы отца, что она не его дочь. Услышав это, Миронов, по словам Марии, «спустил сплетниц с лестницы».

В ответ на вопрос о том, почему у Марии разные фамилии с ее сестрой-тезкой, она ответила, что та родилась в законном браке. При этом родственницы никогда не поддерживали общение и впервые поговорили только в 26 лет.

Мать актрисы, Лариса Голубкина, родила ее в 1973 году, в тот же год появилась на свет Мария Миронова – дочь актера от брака с Екатериной Градовой. Сам Андрей Миронов умер 16 августа 1987 года.

Ранее Лариса Голубкина рассказала о семейной жизни с Андреем Мироновым. По словам актрисы, он был «нормальным человеком, живущим по скромным законам». Его экранный образ не совпадал с поведением в обычной жизни.