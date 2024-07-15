В Рязани прокомментировали сообщения о спасшей Трампа бывшей ученице местной спортшколы

Представительница спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) "Олимпиец" в Рязани не смогла подтвердить появившуюся информацию о том, что их бывшая ученица была в числе телохранителей экс-президента США Дональда Трампа во время попытки покушения на него. Об этом сообщает ТАСС.

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"У нас нет информации, и мы не запрашивали, обучалась она у нас или нет", — сказала собеседница агентства, отметив, что в пабликах не указано имя девушки.



15 июля Telegram-канал "Типичная Рязань" сообщил, что закрывшая Трампа девушка-телохранитель якобы родилась в России. Согласно публикации канала, девушка родилась в городе Скопин Рязанской области, была ученицей местного тренера, мастера спорта Ольги Новиковой.

Вместе с семьей в 2000 году она переехала в США, а после работала тренером и училась в университете, окончив школу частных телохранителей, утверждают авторы поста.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.