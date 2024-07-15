Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан
Сооснователь Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан.
Как он написал в своём посте в Telegram, он посетил Алма-Ату, Астану, национальный парк Бурабай и Чарынский каньон.
Дуров указал, что «красота Казахстана может соперничать только с его амбициями». Предприниматель отметил, что страна привлекает международные компании и технологические стартапы.
Он также добавил, что ежемесячно его мессенджером пользуются 12,5 млн из 20 млн казахстанцев, что на 25% больше, чем в прошлом году.
Ранее Дуров заявил, что Telegram блокирует пользователей, собирающих данные для нанесения ударов.