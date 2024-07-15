Одним разоблаченным актером-лицемером в России стало больше, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru, комментируя антироссийскую риторику российско-финского актера Вилле Хаапасало. Толмачев отметил, что тяга к осуждению России стремительно разлетается среди людей творческих профессий. Он сравнил ее скорость с распространением коронавируса. При этом «симптомы» одинаковы, уверен депутат.

Маски сброшены, и образы актеров больше не закрывают их настоящую сущность. Одним разоблаченным лицедеем или, скорее, лицемером, больше. Россия кормила Вилле Хаапасало десятилетиями. Теперь его неблагодарность и двоедушие осуждают даже земляки, — заявил Толмачев.



Хаапасало стал известен российскому зрителю благодаря ролям в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе». В 2021 году он открыл свою пекарню, однако после начала спецоперации актер поддержал Киев и перекрасил свои заведения в желто-синие цвета. Он ввел в меню украинские блюда, а позднее запустил проект с беженцами с Украины.

Хаапасало обещал все вырученные деньги отправлять украинской стороне. В апреле 2023 года актер опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал, что пожертвовал Украине €5000, и поблагодарил всех, кто покупал у него еду. Подробнее о том, чем сейчас занимается Вилле Хаапасало, — в материале NEWS.ru.