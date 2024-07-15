Большинство блюд из доставок оказались опасными для здоровья

В 62,5% образцов готовой еды, заказанной в популярных сервисах доставки Москвы, обнаружили недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Известий», которое провели на фоне массового заболевания россиян ботулизмом и других схожих происшествий в РФ этим летом.

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Напомним, что в июне этого года в 11 регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье, произошла вспышка ботулизма. Пострадали свыше 400 человек, двое умерли. Причиной заражения стала фасоль для салатов: ее готовила компания «Савон-К», а в готовые блюда продукт попадал в цехе сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», который не прошел необходимую регистрацию в Роспотребнадзоре.

В публикации отмечается, что это не единственный случай отравления готовой едой. Например, в начале июля роллами из кафе отравились 75 жителей Бурятии. Схожие инциденты происходили в Дагестане и Санкт-Петербурге. Вместе с тем рынок доставки готовой еды набирает обороты и за последние пять лет вырос почти втрое.

На фоне этого «Известия» решили изучить продукцию ведущих игроков рынка, сделав у них закупки и исследовав еду в аккредитованной государственной лаборатории. Блюда отбирали как для обычного бизнес-ланча: это были шницель, куриные котлеты и оладьи, мясные ежики и роллы, салаты «Винегрет», «Оливье», «Витаминный» и другие. Всего курьеры доставили в лабораторию 8 наборов, из которых на исследование отправили по две пробы от каждого бренда.

Выяснилось, что 62,5% исследуемой еды оказалось непригодной для употребления из-за нарушения обязательных требований. В 10 из 16 образцов обнаружили превышение двух показателей: по содержанию бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и по КМАФАнМ (общее микробное число).

В частности, в роллах «Калифорния» от «Тануки» и курице карри с брокколи от Grow food норма по общему микробному числу была превышена на порядок. Нарушения нашли и в других образцах, а также в продукции Level kitchen. В них же обнаружились и превышения по содержанию кишечной палочки. Аналогичные проблемы выявили в салатах Оливье» от «Шоколадницы», «Греческом» от «Яндекс. Лавки» (производитель «Партия еды») и в «Оливье» «Вкусвилла» (производитель «Ингредика»). В куриных котлетах «Яндекс.Лавки» от «Партия еды» зафиксировали лишь превышение допустимых объемов кишечной палочки. Прошла исследование продукция лишь двух брендов — «Самокат» и «Перекресток». При этом в некоторых пробах показатели оказались на верхней границе нормы.

«Известия» направили запросы всем продавцам и производителям еды, которые участвовали в исследовании. Руководство сети ресторанов «Тануки» заявило, что отправило на повторную проверку свои роллы «Филадельфия» и «Калифорния». В пресс-службе «Яндекс.Лавки» рассказали, что также направят образцы на изучение, при этом высказав сомнение в корректности исследования. В Level Kitchen предположили, что в ходе исследования «были нарушены условия транспортировки или хранения образцов готовой продукции до места проведения испытаний».