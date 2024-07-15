«Грею в кастрюле, моюсь в гостях»: как в России справляются с отключением горячей воды

Треть россиян признаются, что в сезон отключения горячей воды реже принимают душ, говорится в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета.

По статистике, летом почти 90% россиян хотя бы раз сталкивались с плановым отключением горячего водоснабжения. Больше половины опрошенных отмечают, что такая практика доставляет им дискомфорт. 79% респондентов предпочитают в такой период греть воду дома, 12% находят способ помыться в других местах, а 9% практически отказываются от похода в душ.

Для нагрева воды в домашних условиях 41% россиян использует обычные кастрюли, еще 37% устанавливают водонагреватели и бойлеры, а 14% греют воду в чайнике. Остальные 8% делают выбор в пользу холодного душа. Аналитики Мегамаркета отмечают, что в этом году спрос на водонагреватели в начале лета вырос на 117%, по сравнению с прошлым годом. При этом электрические модели оказались почти в 30 раз популярнее, чем газовые.

Среди россиян есть и те, кто находят способы помыться вне дома. Так, 74% опрошенных из этого числа, для этого ходят в гости к членам семьи или друзьям, а 14% заявили, что начинают чаще ходить в спортзал и принимают душ там. Еще 12% респондентов посещают общественные бани или моют голову в салонах красоты.

Большинство россиян считают, что горячую воду можно отключать максимум на 2-3 дня, ещё треть готовы потерпеть 1 неделю. Месяц, по мнению опрошенных, это слишком долго — всего 3% обозначили такой срок приемлемым.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 27 июня по 4 июля 2024 года, охват составил 50 614 интернет-пользователей, среди которых 60% мужчин и 40% женщин.