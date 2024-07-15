Мигрантам рекомендовали не свистеть и не шептаться

Рекомендации не свистеть мужчинам и женщинам, а также не обсуждать прохожих на родном языке вошли в адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Курс представляет собой 70-минутную лекцию, разработанную Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).

Он разделен на четыре части: "Основы миграционного и трудового законодательства РФ", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства РФ", "История отношений России и стран Центральной Азии".

В первом разделе рассказывается о порядке въезда и пребывания иностранцев в РФ.

В разделе "Основы неформального поведения в России" говорится, что мигранты должны знать русский язык и отмечается, что обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми".

В нем также указано, что "не следует обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей".

Третья часть содержит информацию о наказаниях за нарушение российских законов, а заключительная часть курса посвящена истории отношений РФ и стран Центральной Азии.

Как подчеркивает издание, эксперт приветствует появление программы, при этом сомневается в ее высокой эффективности.

Российское правительство утвердило план по реализации концепции государственной миграционной политики в 2024–2025 годах в январе этого года.