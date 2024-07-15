Мигрантов призовут не шептаться на своем языке и не свистеть

Мигрантов, приезжающих в Россию, призовут не разговаривать на своем языке и не свистеть проходящим, пишет «Коммерсант» со ссылкой на новый курс адаптации для мигрантов, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). По данным издания, иностранцам будут объяснены особенности России как многонационального государства, где все говорят на русском языке.

Некоторые вещи, которые привычны для россиян, могут быть для вас новыми и необычными, и, наоборот, привычные для вас вещи могут быть неприемлемы в России. Однако помните: вы находитесь не у себя на родине, — говорится в лекции, которую должны будут посмотреть мигранты.



Также их проинформируют, что в России у женщин равные права с мужчинами и к ним следует бережно относиться — не подходить, не «издавать звуки, свистеть и цыкать» понравившемуся человеку.

Ранее сообщалось, что мигрантам в России хотят запретить работать в сфере доставки и такси. Речь идет о тех мигрантах, у которых нет документов, требуемых для трудовой деятельности. Соответствующий законопроект находится на финальной стадии разработки.

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До этого автором инициативы о депортации мигрантов выступил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Согласно документу, после отбытия уголовного наказания или после освобождения в обязательном порядке принимается решение о нежелательности пребывания иностранных граждан в России.