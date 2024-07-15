В южных регионах России ожидается жара до 42 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни на юге России температура воздуха прогреется до 42°C. Об этом пишет ТАСС.

"Высокие температуры воздуха прогнозируются в южной половине Европейской части России. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях - до 39-42°C", - сказал он.



По прогнозам метеоролога, в Воронежской области столбики термометров поднимутся до 37°C, в Белгородской и Курской областях — до 36, в Крыму - до 38. Ближайшие два дня будут очень жаркими в Кемеровской области и Республике Алтай - там температура воздуха достигнет 36-37°C, добавил Вильфанд. 12 июля синоптики Гидрометцентра РФ экстренно предупредили москвичей о сильной жаре в грядущие выходные. По их данным, 13-14 июля в столице температура воздуха поднимется до +30-31°C.

До этого Вильфанд заявил, что периоды интенсивной жары будут увеличиваться с годами, при этом опасных явлений со временем станет больше и случаться они будут чаще.