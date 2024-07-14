Познер прокомментировал покушение на Трампа

Российский и американский телеведущий Владимир Познер назвал ожидаемым покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. По мнению Познера, это усилит шансы экс-главы Белого дома на переизбрание.

«Вы знаете, я этого ожидал, как это ни странно. Конечно, он родился в рубашке. И третье: несомненно, это ему поможет [на выборах]», — сказал Познер Daily Storm.



Корреспондент напомнил собеседнику о его реакции на теракты 11 сентября: Познер тогда задался вопросом об уровне ненависти, переполнявшей боевиков. Такой же вопрос актуален и в отношении мотивов 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, пытавшегося застрелить Трампа, ответил Познер.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля на его предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Стрелка ликвидировали. Огонь велся примерно с 120-150 метров от сцены, на которой выступал Трамп. Один из очевидцев рассказал BBC News, что видел стрелка и предупредил полицию, но та сообщение проигнорировала. Погиб один человек, еще два пострадали. Сам экс-президент получил ранение правого уха.

Мелания Трамп обратилась к американцам

Трамп призвал американцев к единству, к тому, чтобы они показали «истинный характер», «оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить». Политик пообещал быть стойким «перед лицом зла».

Экс-президент США добавил, что молится о выздоровлении раненых и хранит память о погибшем во время нападения. Политик также подтвердил, что примет участие в съезде Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин. Съезд пройдет 15-18 июля, на нем делегаты, как ожидается, утвердят Трампа кандидатом партии для участия в выборах президента США в ноябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация Байдена создала атмосферу насилия вокруг Трампа, которая привела к покушению на экс-президента. Кремль осудил нападение.